¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡×¤ÎÆá¿Ü¹¸¹Ô¤ÈÃæÀ¾ÌÐ¼ù¤¬¡¢£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£µÈËÜ¤È¤Îº¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡×¤Ï¾¾ÃÝ·ÝÇ½¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤ÏµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡££²£°£°£°Ç¯Âå¤ÎÂçºå¤Ç¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ?º¹?¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°ÉßÍµÀ¯¤Ï¡Ö¾¾ÃÝ¤Î°­¸ý¤òÌ¡ºÍ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¾¾ÃÝ¤¬¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤µ¤ó¤¬¥á¥ó¥ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¿