２４日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、開幕間近のＭＬＢを特集した。オープン戦で投打ともに順調な調整ぶりを見せているドジャース・大谷翔平投手（３１）について、コメンテーターで出演の野球解説者・デーブ大久保氏は「投げ方を見ても、何の怖さもないと自信を持って投げている。皆さん、おっしゃるように今年、サイ・ヤング賞を十分取るようなフォームで投げてますね」と、まず「投