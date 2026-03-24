◆ファーム・リーグ巨人３―０西武（２４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の森田駿哉投手（２９）が４回無安打無失点の好投を見せた。６回から３番手で登板。最速１４８キロを計測した直球に、ツーシーム、スライダー、フォークを織り交ぜ無安打投球。テンポ良く４８球でまとめ、チームを勝利に導いた。前回登板となった１７日のファーム・リーグ中日戦では５回４安打４失点で敗戦投手。１週間で修正し、この日の好