◆ファーム・リーグオリックス―阪神（２４日・京セラドーム大阪）ベネズエラ代表としてＷＢＣに出場したオリックスのアンドレス・マチャド投手が４回に登板した。２軍戦ながら、観客の大きな拍手に迎えられてマウンドへ。初球から１５７キロを投じると、２球目にこの日最速タイの１５８キロをマークした。１死から福島、前川に連打。盗塁も絡められて１点を失ったものの、西純と立石から連続三振を奪った。ＷＢＣではセット