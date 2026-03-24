岐阜市の小学校からトランペット7本などを盗んだとして逮捕された男性教師を、岐阜地検は不起訴処分としました。 24日付で不起訴処分となったのは、岐阜市内の小学校の男性教師（57）です。 警察によりますと、男性教師は2021年から2025年11月までの間にトランペット7本など（時価約2万8000円相当）を小学校から盗んだ疑いで逮捕されていました。 岐阜地検は不起訴の理由について「捜査を尽くし、公判において適正な