◆ファーム・リーグ巨人３―０西武（２４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人２軍は西武に３―０で勝利し、連敗を３で止めた。投手陣は調整登板のため先発した新助っ人・ウィットリーが４回４安打無失点。３１日の中日戦（バンテリンドーム）での先発が見込まれる右腕は最速１５５キロをマークするなど、上々の仕上がりを見せた。２番手・松浦が１回無失点、３番手・森田が４回無失点と、４回以降は西武打線に安打を許さ