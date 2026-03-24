日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）が２４日、都内で社員総会後に会見し、２０２５年度決算が過去最高となる６億円の黒字を計上したと明らかにした。３年連続の黒字となる。コロナ禍後の２３年度決算で５億円の黒字に上ったが、同協会の事務局長は「今年は６億円くらいの最終利益を達成した」と報告。２５年から５年間の独占契約を結んだＵ―ＮＥＸＴによる国内女子ツアーのインターネット配信、大会公式スポンサーによる支