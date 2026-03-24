香川大学の卒業生 コロナ禍に入学した学生らが学びやを巣立ちました。24日、香川大学で卒業式が行われました。 香川大学の6つの学部、合わせて1215人の学生が卒業の日を迎えました。 医学部を除く学生の多くは新型コロナウイルスの影響が残る2022年4月に入学し、それぞれの学部で学んできました。 式で、上田夏生学長が「自信と誇りを持ってこれからの人生の目標に向かって前進してください」とお祝いのあいさ
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