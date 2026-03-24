女優・及川奈央が21日、自身のインスタグラムを更新。宮城県の自販機ミュージアムに設置された自身の自動販売機を紹介し、反響を呼んでいる。 【写真】どこを見ても及川奈央であふれてる商品をズームしたくなる至極の自販機 及川は「自動販売機の日」の同日、「宮城県栗原市にある #自販機ミュージアム さんに、なんと私のラッピング自販機を設置していただきました！」と報告。多種多彩な自動販売機が