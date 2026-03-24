香南小学校高松市香南町横井 25日から春休みです。香川県の全ての小学校と中学校で修了式が開かれました。 高松市の香南小学校では1年生から5年生まで合わせて240人ほどが修了式に出席しました。 式で、黒川浩一校長は「うれしいことも辛いこともみんなで分け合えば、楽しく過ごせます。その仲間が学校にいるので新学期にまた会いましょう」と話しました。 2025年度最後の学活の時間。成績表や修了証を受