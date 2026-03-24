川崎内定が決まった国士舘大の本間凛3月24日、国士舘大学のエースストライカー・本間凛の川崎フロンターレ入り内定が発表された。本間は181cmのサイズとずば抜けた身体能力を駆使し、激しい前線からのプレスと一瞬スピードから裏に抜け出してゴールに迫る。ヘッド、ドリブルシュート、ワンタッチプレー、ワンツーやオフ・ザ・ボールの動きからのラインブレイクと、多彩なゴールアプローチが特徴だ。昨年は関東大学サッカーリー