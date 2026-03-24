岡山県立森林公園新緑のブナ林提供：岡山県 岡山県は、県立森林公園（岡山・鏡野町上齋原）の開園50周年を記念して、30年ぶりに新たなパンフレットを作成しました。 パンフレットは、「あなたがおすすめする県立森林公園の見どころ」をテーマに、魅力あふれる写真を募集し作成されたもので、「千間平」「南展望台」など自然を楽しめるスポットなどが紹介されています。 このパンフレットは、24日から岡山県庁