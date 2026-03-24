スポンサー料や放送権料が伸び、前年より27億円アップの好決算Jリーグは3月24日、2025年度の決算内容を正式に発表した。1年間のJリーグ全体の収入にあたる「経常収益」は、前の年より約27億円増えて346億3000万円に到達。過去最高の数字を塗り替える結果となった。大きな伸びを見せたのは、DAZNなどの放送権料による収入だ。前の年から9億円以上増えて221億8700万円となったほか、スポンサーからの協賛金も約13億円アップの70