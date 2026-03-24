明日25日(水)は、朝には中国地方の西部で雨が降り出すでしょう。日中はあまり気温が上がらず、寒い見込みです。今日24日(火)との寒暖差にご注意ください。明後日26日(木)からはポカポカ陽気となり、桜が咲き進むでしょう。明日25日(水)中国地方の西部は朝から雨で寒い明日25日(水)は前線を伴った低気圧が西日本の南を進むため、中国地方は雲が広がり、朝には山口県や広島県、島根県西部などで雨が降り出す見込みです。午後は広い範