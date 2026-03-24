各地でソメイヨシノの開花が進み、早くも甲府で満開の便りが届きました。平年より9日早く、昨年より11日も早い満開です。甲府では3月16日に高知、岐阜と並び、全国のトップを切って開花となりました。その他にも名古屋や高知など満開が秒読みとなっています。来週にかけてソメイヨシノの開花と満開ラッシュが続きそうです。甲府が満開全国一番乗り27年ぶり5回目今日24日(火)、全国のトップを切って、甲府でソメイヨシノの満開が