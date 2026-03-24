東京ディズニーリゾートを運営する株式会社オリエンタルランドは、日本を拠点とするディズニークルーズ事業の本格始動に向け、専門子会社「株式会社オリエンタルランド・クルーズ」の設立を発表しました。ディズニークルーズ事業の2028年度の就航を目指し、事業を専門的に担う新会社となります。 株式会社オリエンタルランド専門子会社「株式会社オリエンタルランド・クルーズ」を設立 株式会社オリエンタルラン