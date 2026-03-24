2026年北中米ワールドカップ（W杯）で日本サッカー代表が着用するアウェイユニフォームに対する反応が熱い。最近、スポーツブランドのアディダス（adidas）が公開した25カ国のサッカー代表チームのアウェイユニフォームのうち、日本のユニフォームはスポーツメディアESPNから10点満点中9点という最高得点を受けた。ESPNは「最も確実なヒット作だと言っても過言ではない日本のユニフォームは、伝統的な野球のユニフォームのデザイン