東海旅客鉄道が展開する「推し旅」が、ポケモンのゲームソフト『ぽこ あ ポケモン』の発売を記念したコラボキャンペーンを実施！東海道新幹線車内でキャンペーンサイトにアクセスすると、自分だけのオリジナルスマホ用壁紙を作成できるほか、キャンペーンサイト上で“新幹線乗車証明”を取得されると、名古屋にてオリジナルアクリルキーホルダーをゲットできます☆ JR東海「推し旅」×『ぽこ あ ポケモン』〜東海道新幹線に乗