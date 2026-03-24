記事ポイント大阪・関西万博で給水機52台を設置し、会期中に1,200万回超のマイボトル給水体験を創出給水によるCO2削減量は約1,000tに達し、来場者のごみは当初想定の半分に506団体との連携による取り組みが評価され、ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門賞を受賞 OSGコーポレーションが推進する「ステハジ」プロジェクトが、ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門賞を受賞しました。大阪・関西