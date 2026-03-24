お笑いコンビ「さらば青春の光」が24日までに公式YouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）が出演し、詐欺被害を公表したところ、ある電話が殺到していると明かす場面があった。栗谷は、昨年末に人生で初めてできた恋人と結婚していたことを公表。しかし、今月14日深夜放送のテレビ東京「ゴッドタン」に出演した際に1300万円の詐欺に遭い、借金が1000万円あることを告白していた。東ブクロとのラジオ