女優の寺島しのぶ（53）が24日までに自身のインスタグラムを更新。長男で歌舞伎俳優の尾上眞秀（13）との2人旅を報告した。「眞秀と2人旅」と記し、自撮りショットを投稿。「観光したりお稽古したりちょっとお仕事したり。楽しい旅でした。今日は絶対早く寝る！」とつづった。ストーリーズでも観光ショットや歌舞伎俳優の尾上右近の公演を訪れた様子などを投稿した。右近も自身のインスタグラムで「#寺島しのぶさん#尾上眞