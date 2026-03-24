【カラバオカップ】アーセナル 0−2 マンチェスター・シティ（日本時間3月23日／ウェンブリー・スタジアム）【映像】「痛恨ファンブル」の瞬間アーセナルのGKケパ・アリサバラガが、痛恨のミスから失点。カラバオカップ決勝でスタメンに抜擢されたが、まさかのプレーで先制点を献上し、イングランド・メディアからも厳しい声が噴出している。アーセナルは日本時間3月23日、カラバオカップ決勝でマンチェスター・シティと対戦。