ミラノ・コルティナオリンピックのりくりゅう（三浦璃来・木原龍一）ペア“神解説”で話題となった高橋成美（34）が、21日放送のテレビ東京『ヌマ子の憂鬱〜幸せになりたい女たち〜』に出演。結婚相手の条件を明かした。【写真】婚活では興奮！テレビに引っ張りだこの高橋成美フィギュア一筋で、恋愛経験はゼロだという高橋。番組では、1対1の相席専門店を訪れて婚活に初めて挑戦した。結婚相手に求める条件は「26〜46歳」