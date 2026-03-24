中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は、消費減税などを議論する「国民会議」の実務者会議にあすから参加することで合意しました。【映像】中道・階幹事長のコメント（実際の様子）中道改革連合・階幹事長「条件として求めてきたことなどが満たされてきたということで」「3党揃って国民会議に参加すると」中道、立憲、公明の3党の幹事長は新年度予算案の審議で与党側と対立していたことなどを理由に見送っていた実務者会議