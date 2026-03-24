◇MLBオープン戦 ドジャース 7-7 エンゼルス(日本時間24日、ドジャー・スタジアム)この試合、合計8四死球と制球を乱したドジャースの佐々木朗希投手が、試合後にインタビューに応じ、苦しい胸の内を明かしました。すでにロバーツ監督からは開幕ローテーション入りを明言されている佐々木投手。この日は初回、先頭のネト選手にいきなり3ボールとすると、4球目の98.2マイル(約158キロ)で死球を与えます。続くトラウト選手をフィルダ