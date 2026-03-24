秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さまは静岡県浜松市を訪れ、日系ブラジル人らと懇談されました。【映像】日系ブラジル人らと懇談される佳子さま（実際の様子）佳子さまは、浜松市で進学や就職の情報などを提供している日系ブラジル人らと懇談されました。佳子さまは日系ブラジル人の就職状況などの説明を受け、「先輩の活躍や色々なアドバイスや経験談でみなさんそれを繋げているのですね」「すごく大事な取り組みですね」などと話