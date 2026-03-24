ますだおかだ岡田圭右（57）が24日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。トランプ大統領の二転三転する発言などをめぐり、私見を述べた。MC石井亮次が「日米首脳会談が行われたあとの20日にイランのアラグチ外相が『われわれは海峡を封鎖していない。イランを攻撃する敵の船舶に対しては封鎖している』とのコメントが出ていて、日本側との協議を経て日本関連船舶の通過を認める用意があると明らかにしたというです