新鋭機に「伝説の機体デザイン」を中部空港の公式SNSアカウントが、「長年親しまれてきたデザインに、懐かしさを感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか」というコメントともに、同空港に飛来してきた機体を紹介する投稿を行いました。この機体の飛来に、航空ファンからの喜びのコメントが公式アカウントへ寄せられています。【写真】えっ…これが中部空港に飛来の「伝説の特別塗装機」全貌です今回飛来したのは、香港の