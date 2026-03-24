京急電鉄は3月23日、亀田製菓の「ハッピーターン」仕様の特別車両「ハッピーターントレイン」の運行を開始した。品川駅で出発式が開かれ、商品キャラクターの「ターン王子」と、お笑いグループ・ぼる塾のきりやはるかさん、あんりさん、田辺智加さんが登場した。ハッピーターンの発売50周年記念企画の一環。1000形（1057編成）「京急ハッピーイエロートレイン」の黄色い車体をベースに、ハッピーターンの商品パッケージやターン王