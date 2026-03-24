道央自動車道の輪厚パーキングエリアに、北海道内の高速道路で初めてとなる「無人販売店」がオープンしました。人手不足対策だけでなく、カメラなどで客の情報を認知してスムーズに買い物ができるということです。（向山記者）「今回オープンした無人販売店。最大の特徴は、商品を取りレジに持っていくと、誰が何を購入するか瞬時に読み取っているということなんです」道央自動車道・札幌方面の輪厚パ