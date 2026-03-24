３月２３日夜、札幌市豊平区で横断歩道を渡っていた女性が車にはねられるひき逃げ事件がありました。現場は信号機のある交差点です。付近には高校や大学などもあり、人通りの多い場所です。女性は青信号で横断歩道を渡っていたところ、右折してきた車にはねられました。女性をはねた車は、女性を助けることなく南東方向に逃走しました。警察が車の行方を追っています。