25日、県内は各地で雨が続き、雨や風が強まる時間帯もあります。薩摩地方では断続的に雨が降り、夜には次第に止む見込みです。大隅地方は雨の時間が長く、特に午前を中心に本降りとなり、風が強まることもありそうです。種子島・屋久島地方では午前中は大気の状態が不安定で、雨や雷雨が発生し激しく降る恐れがあります。奄美地方は朝にかけて雨で雷を伴う所もありますが、昼にはいったん止み、夜にかけては雲の多い天気が続き、