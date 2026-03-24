北海道北見市で３月２４日午前、ホテルの屋根が燃える火事がありました。当時、屋根の近くではガスバーナーを使った作業が行われていたということです。北見市とん田東町で午前１０時ごろ、「１階レストランの天井から煙がみえる」と関係者から消防に通報がありました。消防によりますと、４月にオープンするホテルの１階の屋根から煙が上がっていたということです。火は通報からおよそ１０分後に消し止められ、