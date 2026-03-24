フィギュアスケート女子の大庭雅が今後の競技生活について言及した(C)産経新聞社フィギュアスケート女子の大庭雅が、自身のインスタグラムで今後の競技生活について言及した。14度の全日本選手権出場を誇る30歳は、インスタで「今年度をもちまして、競技生活に一区切りを付ける事になりました。これまでのような練習やトレーニングをする時間を確保することが難しくなった為です」と綴っている。【写真】「戦えたら戦います 笑