石川県は24日、七尾市の鵬学園高等学校の男子寮で、ノロウイルスによる食中毒が発生したと発表しました。県によりますと、今月20日から21日にかけて寮の調理施設が提供した食事を食べた10代の男子生徒33人が、吐き気や下痢などの症状を訴えました。このうち27人が医療機関を受診し、3人が入院しましたが、全員が回復傾向にあるということです。患者の便からノロウイルスが検出されたことなどから、県は施設が提供した食事を原因と