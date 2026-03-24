お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が、23日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）に出演。人気芸人を自身の番組に推薦した時のエピソードを語った。番組VTRでは、今春から東京進出する「セルライトスパ」の2人を特集した。これを受けて、お笑いタレント・なるみは「東京で売れるには何が大事かっていうのを、ちょっと聞きたい」とリクエストした。「ずっとやってきたやん」と話を向け