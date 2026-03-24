柔道五輪金メダリストの角田夏実さん（33）とスピードスケート五輪金メダリストの高木菜那さん（33）が、23日放送のカンテレ「純喫茶超人」（月曜深夜0・15）に出演。恋愛話に花を咲かせた。プライベートでも親交が深い2人。高木さんが角田さんについて「全然、顔ひとつも選ばない」と語ると、角田さんも「顔で選ばないですね」と同意。交際する男性について「雰囲気というかオーラで見る」といい「逆に後々、あの人どんな顔