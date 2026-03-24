中国出身で東京大院生のピン芸人・いぜん（27）が、24日に自身のXを更新。卒業を報告した。【写真あり】卒業を報告した中国出身の東大院生ピン芸人・いぜん異色の経歴で話題のいぜん。この日は東京大学学位記授与式会場という看板の前での写真を添えながら「安田講堂の前の記念撮影の列、万里の長城よりなげぇよ！」とらしくツッコミを入れつつ「みんな卒業できてめでてぇよ！」と伝えていた。ファンは「ご卒業おめでとうご