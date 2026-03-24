霧島大相撲の東関脇霧島（29）＝本名ビャンブチュルン・ハグワスレン、モンゴル出身、音羽山部屋＝の12場所ぶりの大関復帰が25日午前、エディオンアリーナ大阪で開かれる日本相撲協会の夏場所（5月10日初日・両国国技館）番付編成会議と臨時理事会で正式に決まる。現行のかど番制度となった1969年名古屋場所以降、平幕以下に落ちてからの大関返り咲きは魁傑、照ノ富士に次いで3人目となる。決定後、相撲協会は使者を派遣し、