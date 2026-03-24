去年、投資詐欺やロマンス詐欺による被害額が過去最悪だったことを受け、政府は本人確認の厳格化などを盛り込んだ携帯電話不正利用防止法の改正案を閣議決定しました。林芳正 総務大臣「（特殊詐欺においては）携帯データ通信が不正に用いられているということが明らかになっておりまして、対策の強化が急務であると受け止めております」去年、SNSなどを通じた投資詐欺やロマンス詐欺の被害額が、おととしのおよそ2000億円を