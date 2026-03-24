日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の樋口久子顧問（80）が24日付で退任した。この日、都内で退任セレモニーが行われ、小林浩美会長から花束が贈られた。定年のため退任した樋口氏は「今まで協会が発展してきていることを大変うれしく思っている。私はゴルフが本当に好きで、今でも健康のためにラウンドしている。ゴルフ界の発展を常に願っている」とあいさつした。現役時代は国内で通算69勝を挙げ、77年全米女子プロで日本人