ATMなどを製造する「富士通」の子会社が下請け事業者に長期間無償で金型を保管させていたとして、公正取引委員会は、会社に費用の支払いを求めるなど勧告を行いました。勧告を受けたのは、富士通の子会社の「富士通フロンテック」です。会社は、ATMやキャッシュレスの決済端末の製造に必要な金型を下請け事業者に貸し出すなどした後、長期間無償で保管するよう強制していたということです。おととし以降、▼あわせて48社に対しての