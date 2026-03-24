初めてプロデュースしたスポーツアカデミーをPRする内村航平さん＝24日、横浜市青葉区体操男子で五輪2連覇の内村航平さん（37）が初めてプロデュースしたスポーツアカデミーが24日、4月6日の開校を前に横浜市で報道陣に公開された。母校の日体大がある同市青葉区で新たな挑戦を始める。子どもから大人まで対象の教室で「どのスポーツをやっても通用する、基礎をつくれる場所。まずは体を動かす楽しさを伝えたい」と笑顔で抱負を