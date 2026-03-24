撮影に応じる西武の（左から）渡辺、西口監督、平良、武内＝24日、埼玉県所沢市西武の西口文也監督は24日、今季の開幕投手を渡辺勇太朗投手（25）が務めると発表した。渡辺は8年目で初の大役に「チームに勢いをつけられる投球をしたい」と意気込んだ。27日にZOZOマリンスタジアムでロッテと対戦する。西口監督は埼玉県所沢市で取材に応じ「昨季は（134）イニングを投げて自信をつけたと思う。開幕でしっかり投げて1年間頑張っ