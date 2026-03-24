お笑いコンビ、千鳥の大悟（45）が23日深夜放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」の一部演出に苦言を呈した。今回のテーマは「ちょっと遅めのM−1反省会敗者の集い」。2年連続決勝進出のママタルトは24年大会で最下位、25年大会9位だった。ママタルトの大鶴肥満は「1回決勝出て後の2回目はめちゃくちゃプレッシャーだったんですよ。2年連続出て思ったんですけ