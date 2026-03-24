いい医者を見極めるにはどうすればいいか。医師の和田秀樹さんは「神経質な医者にかかって、それが伝染するのは、避けたほうがいい。自分の病気や心配していることについて、医者の説明を聞いてみて、自分が少しでも元気づけられるかどうかが大事だ」という――。※本稿は、和田秀樹『死ぬまで元気 88の読むサプリ』（新潮社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Chinnapong※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／