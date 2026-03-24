旧ソビエト連邦諸国では現在も情勢不安が続く地域が少なくない。南オセチアではジョージアからの独立をめぐって紛争が繰り返され、現在は未承認国家となっている。写真家・星野藍さんの新刊『旧ソビエト連邦を歩く』（辰巳出版）より、その様子をお届けしよう――。『旧ソビエト連邦を歩く』（辰巳出版）より■ソ連のリゾート地だったジョージア過去を見つめる事は決して未来を閉ざす事ではない、それはもう一度今を生きる意味を見