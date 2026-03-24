【モデルプレス＝2026/03/24】キャスターの安藤優子が3月23日、自身のInstagramを更新。手料理の数々を公開した。【写真】67歳ベテランキャスター「ラム肉の塊」鉄のフライパンでじっくり焼いた晩ご飯メニュー◆安藤優子、3連休最終日の晩ご飯公開安藤は「この3連休はほぼどこにも行かず、ジミーに過ごしました（笑）」と報告。「最終日の昨晩のご飯は、キッチンカウンターにて居酒屋アンドー（笑）チーズやバゲット、サラミを用意