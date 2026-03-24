【モデルプレス＝2026/03/24】フルッタフルッタの濃厚なアサイーを使用した「のむヨーグルト アサイーボウル」が、全国のファミリーマートに数量限定で登場。3月24日（火）から東日本エリア、3月31日（火）から西日本エリアで順次販売される。【写真】パッケージに「CO2削減マーク」表示◆「のむヨーグルト アサイーボウル」待望の全国展開「のむヨーグルト アサイーボウル」は、ブルーベリー、バナナ、ストロベリー、アサイーの4