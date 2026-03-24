【モデルプレス＝2026/03/24】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が3月23日、自身のInstagramを更新。衣装姿の寝そべりショットを公開した。【写真】29歳人気KPOP美女「セクシーすぎる」反響相次いだ寝そべりショット◆ジヒョ、ブラトップ×ショーパン姿の寝そべりショット披露ジヒョは「Taipei」とつづり、3月20日〜22日に開催されたワールドツアー「THIS IS FOR」台北公演のオフショットを複数